Elezioni, i comizi di chiusura della campagna elettorale



In serata ad Aosta, Saint-Pierre e Nus AOSTA. Si sta per chiudere la campagna elettorale per il voto di domenica 4 marzo. Oggi, nel corso della serata, diverse liste terranno l'ultimo comizio. Alle ore 19 il Centro Destra VdA chiuderà la campagna a Saint-Pierre presso la sala dell'hotel La Meridiana; alle ore 19.30 il Movimento 5 stelle sarà al bar Geko di piazza Chanoux, ad Aosta; alle ore 20.30 la lista Vallée d'Aoste sarà al Cinéma de la Ville di Aosta. Alla stessa ora ma a Nus, presso la sala polivalente (auditorium), si svolgerà il comizio di chiusura della lista Per tutti Pour Tous Pe Tcheut. redazione