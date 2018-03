Mauro Caniggia Nicolotti nuovo coordinatore di Mouv'



E' stato eletto all'unanimità AOSTA. Mauro Caniggia Nicolotti è stato eletto all'unanimità nuovo coordinatore del movimento politico Mouv'. La riunione del coordinamento si è svolta ieri.

«Mouv', anche in occasione delle prossime consultazioni regionali, ha convocato la propria Assemblea per il prossimo 9 marzo - si legge in una nota del movimento -. L'occasione sarà utile, non solo per programmare la prossima azione politica, ma anche per definire gli ulteriori incarichi finalizzati al funzionamento del movimento. Si tratta - conclude la nota - di un significativo cambio di velocità per avere un punto di riferimento nell’area autonomista». redazione