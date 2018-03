Elezioni politiche 2018: seggi aperti dalle 7 alle 23



Risultati in diretta streaming su Aostaoggi.it AOSTA. Seggi aperti oggi dalle ore 7 alle ore 23 per eleggere i nuovi componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Possono votare per la Camera (scheda rosa) i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni e per il Senato (scheda gialla) coloro che hanno compiuto 25 anni. I valdostani chiamati alle urne sono 99.547 per la Camera (di cui 51.012 femmine e 48.535 maschi) e 92.088 per il Senato (47.391 femmine e 44.697 maschi). E' necessario presentarsi al seggio assegnato con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale personale. Chi l'avesse smarrita può chiederne il duplicato agli uffici comunali che rimarranno aperti anche oggi per tutta la durata delle operazioni di voto. Come si vota In Valle d'Aosta l'elettore vota tracciando con la matita un segno sul contrassegno del candidato prescelto o nel rettangolo che lo contiene. Qui l'elenco dei candidati deputati e senatori. Tagliando antifrode Quest'anno le schede sono dotate di un tagliando con codice alfanumerico progressivo che viene annotato al momento dell'identificazione dell'elettore. Una volta votato l'elettore consegna la scheda al presidente del seggio, quest'ultimo stacca il "tagliando antifrode" e, solo dopo aver verificato la corrispondenza del codice, inserisce la scheda nell'urna. Risultati in diretta su Aostaoggi

Aostaoggi seguirà in diretta streaming l'esito dei risultati a partire dalle ore 23. redazione