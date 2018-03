Elezioni politiche Valle d'Aosta: Lanièce e Tripodi in testa



A scrutinio quasi concluso i più votati sono il candidato di Uv-Uvp-Pd-Epav e la candidata M5s

Chiudono alle ore 23 i seggi per le elezioni politiche. 99.547 gli elettori valdostani coinvolti in questa votazione di cui 51.012 femmine e 48.535 maschi. Per il Senato gli aventi diritto sono 92.087 di cui 47.390 femmine e 44.697 maschi. Alle ore 19 l'affluenza era del 59,02 per cento, in aumento rispetto al 2013 quando però si votava su due giorni. Risultati Camera > Risultati Senato > Aggiornamento live Ore 03:27

Risultati regionali Senato (sez. 144/151)

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 14.931 voti 25,75%

Mossa Luciano (M5s) 13.525 voti 23,32% Ore 03:20

Risultati regionali Camera (sez. 135/151)

Tripodi Elisa (M5s) 13.648 voti (24,11%)

Favre Alessia (Vallée d'Aoste) 12.126 voti 21,42% Ore 03:18

Proiezioni nazionali seggi

Camera (maggioranza 316 seggi): centro destra 245 seggi, M5s 215 seggi, centro sinistra 135 seggi

Senato (maggioranza 158 seggi): centro destra 132 seggi, M5s 112 seggi, centro sinistra 50 seggi Ore 03:06

Risultati Aosta Senato (sez. 37/38)

Mossa Luciano (M5s) 3.887 voti 24,01%

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 3.447 voti 21,29%

Sammaritani Paolo (Lega) 2.871 voti 17,73%

Trione Luisa (Pour Tous) 2.576 voti 15,91% Ore 02:58

Risultati regionali Senato (sez. 137/151)

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 14.272 voti 25,93%

Mossa Luciano (M5s) 12.802 voti 23,26% Ore 02:51

Risultati Aosta Camera (sez. 37/38)

Tripodi Elisa (M5s) 4.327 voti 25,07%

Marcoz Giampaolo (Pour Tous) 3.219 voti 18.65%

Favre Alessia (Vallée d'Aoste) 3.194 voti 18,50% Ore 02:47

Risultati regionali Senato (sez. 119/151)

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 11.811 voti 25,70%

Mossa Luciano (M5s) 10.705 voti 23,29% Ore 02:33

Risultati regionali Camera (sez. 105/151)

Tripodi Elisa (M5s) 9.747 voti 23,77%

Favre Alessia (Vallée d'Aoste) 8.677 voti 21,16%

Marcoz Giampaolo (Pour Tous) 7.575 voti 18,47%

Distort Luca (Lega) 7.198 voti 17,55% Ore 02:19

Risultati regionali Camera (sez. 88/151)

Tripodi Elisa (M5s) 7.743 voti 26,59%

Favre Alessia (Vallée d'Aoste) 7.088 voti 21,59%

Marcoz Giampaolo (Pour Tous) 5.879 voti 17,91%

Distort Luca (Lega) 5.808 voti 17,69% Ore 02:09

Risultati regionali Camera (sez. 15/151)

Favre Alessia (Vallée d'Aoste) 922 voti 21,43%

Tripodi Elisa (M5s) 860 voti 19,99%

Distort Luca (Lega) 811 voti 18,85%

Giampaolo Marcoz (Pour Tous) 18,10%

Melgara Edoardo (Fi) 471 voti 10,95% Ore 02:03

Risultati regionali Senato (sez. 115/151)

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 11.422 voti 25,90%

Mossa Luciano (M5s) 10.228 voti 23,19%

Sammaritani Paolo (Lega) 7.801 voti 17,69%

Trione Luisa (Pour Tous) 6.874 voti 15,59% Ore 01:45 Proiezioni nazionali

Movimento 5 stelle al 32,3% (95 seggi), PD al 18,9% (77 seggi); Lega al 17,5% (63 seggi); Fi al 14,5% (51 seggi); Fdi al 4,1% (18 seggi)

Leu al 3,3% (4 seggi); +Europa al 2,5% (0 seggi), Noi con l'Italia all'1,2% (0 seggi); Insieme al 0,6% (0 seggi) Ore 01:41

Risultati Aosta Senato (sez. 19/38)

Mossa Luciano Alfredo Nicola (M5s) 1.994 voti 24,79%

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 1.685 voti 20,95%

Sammaritani Paolo (Lega) 1.548 voti 19,25% Ore 01:36

Risultati regionali Senato (sezioni 96/151)

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 9.357 voti 26,48%

Mossa Luciano Alfredo Nicola (M5s) 8.173 voti 23,13%

Sammaritani Paolo (Lega) 6.339 voti 17,94% Ore 01:21

Proiezioni nazionali

M5s al 33,6% (95 seggi); PD al 18,3% (77 seggi); Lega al 17,4% (63 seggi), Forza Italia al 14,1% (51 seggi) Ore 01:11

Risultati Aosta Camera (sez. 1/38)

Favre Alessia (Vallée d'Aoste) 13 voti 25,49%

Distort Luca (Lega) 11 voti 21,57% Tripodi Elisa (M5s) 8 voti 15,69% Ore 01:06

Risultati regionali Senato (sez. 59/151)

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 5.680 voti 27,69%

Mossa Luciano Alfredo Nicola (M5s) 4.454 voti 21,71%

Sammaritani Paolo (Lega) 3.712 voti 18,09% Ore 00:48

Risultati Aosta Senato (sez. 6/38)

Trione Luisa Anna (Pour Tous) 317 voti 13,25%

Navarra Orlando (Fi) 264 voti 11,04%

Lanièce Albert (Vallée d'Aoste) 513 voti 21,45%

Mossa Luciano Alfredo Nicola (m5s) 568 23,75%

Prezzavento Annita (Partito Valore Umano) 26 voti 1,09%

Glarey Alex (Potere al popolo) 69 voti 2,88%

Perino Sonny (Casapound) 60 voti 2,51%

Protasoni Fabio (Risposta Civica) 84 voti 3,51%

Sammaritani Paolo (Lega) 491 voti 20,53% Ore 00:42

Risultati regionali Camera (sez. 4/151)

PARTITO VALORE UMANO / GLAREY Daniela: 7 voti 3,14% FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA MOVIMENTO NUOVA VALLE D'AOSTA / MELGARA Edoardo: 10 voti 4,48%

MOVIMENTO 5 STELLE / TRIPODI Elisa: 46 voti 20,63%

CASAPOUND ITALIA / AIELLO Lorenzo Giulio: 6 voti 2,69%

RISPOSTA CIVICA VALLÉE D'AOSTE / MINELLI Chiara: 18 voti 8,07%

LEGA / DISTORT Luca: 36 voti 16,14%

POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT / MARCOZ Giampaolo: 36 voti 16,14%

POTERE AL POPOLO! / RAPPAZZO Francesco: 6 voti 2,69%

VALLÉE D'AOSTE TRADITION ET PROGRÈS - PD - UV - UVP - EPAV / FAVRE Alessia: 58 voti 26,01% Ore 00:34

Affluenza regionale alle ore 23: 72,35% (maschi 73,78%, femmine 70,99%) Ore 00:31 Risultati regionali Senato

Sezioni 22 su 151

LANIECE Albert (Vallée d'Aoste) 29,10%, MOSSA Luciano Alfredo Nicola (M5s) 19,14%, SAMMARITANI Paolo (Lega Nord) 18,77% Ore 00.08

Risultati regionali Senato

Sezioni 8 su 151

POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT / TRIONE Luisa Anna : 189 voti 9,90%

FORZA ITALIA FRATELLI D'ITALIA MOVIMENTO NUOVA VALLE D'AOSTA / NAVARRA Orlando: 196 voti 10,26%

VALLÉE D'AOSTE TRADITION ET PROGRÈS - PD - UV - UVP - EPAV / LANIÈCE Albert: 581 voti 30,42%

MOVIMENTO 5 STELLE / MOSSA Luciano Alfredo Nicola: 376 voti 19,69%

PARTITO VALORE UMANO / PREZZAVENTO Annita: 26 voti 1,36%

POTERE AL POPOLO! / GLAREY Alexandre: 34 voti 1,78%

CASAPOUND ITALIA / PERINO Sonny: 26 voti 1,36%

RISPOSTA CIVICA VALLÉE D'AOSTE / PROTASONI Fabio: 87 voti 4,55%

LEGA / SAMMARITANI Paolo: 395 voti 20,68% Ore 23:59

Affluenza nazionale parziale (5.543 su 7.958) alle ore 23: 73,78% Ore 23:52

In base agli exit poll attuali al centro destra andrebbero 225 - 265 seggi, al M5s 195 - 235 seggi, al centro sinistra 115-155 seggi, a Liberi e uguali 12- 20 seggi, altri 6-8 seggi Ore 23:47

Exit poll nazionali: il M5S è il primo partito per voti; il Centrodestra prima coalizione. In calo il Partito Democratico

M5s 29,5 - 32,5%

PD 20 - 23%

FI 12,5 - 15,5%

Lega 12,5 - 15,5%

Fratelli d'Italia 5,50 - 3,50%