Elezioni: M5s primo partito, PD crolla e nessuno ha la maggioranza in parlamento



Come coalizione vice il centro destra con la Lega che supera Fi ROMA. Movimento 5 stelle primo partito in Italia, coalizione di centro destra in testa, crollo dei consensi per il Partito Democratico e nessuno con la maggioranza: questo a grandi linee il quadro che emerge dopo il voto di ieri. Quando ben oltre il 90% delle sezioni sono state scrutinate il M5s è la formazione con il più ampio consenso, il 32,37%. Sempre a livello di partiti, il PD non raggiunge il 20% né alla Camera (18,9%) né al Senato (19,2%), ma rimane comunque sopra a Lega e Forza Italia. Lega ed Fi comunque, con rispettivamente il 17,7 e il 13,9% dei voti, portano la coalizione di centro destra davanti alle altre col 37% e con l'aiuto di Fratelli d'Italia (4,3%) e Noi con l'Italia (1,3%). Il centro sinistra non va oltre il 23% con +Europa ferma al 2,6% e le altre formazioni (Italia Europa Insieme, Civica Popolare Lorenzin e Svp-Patt) che non raggiungono l'1%. Infine LeU - Liberi e Uguali superano quota 3%. Visti i risultati nessuna formazione è in grado di esprimere una maggioranza in parlamento senza stringere accordi. C.R.