Un disegno di legge e una proposta all'esame del Consiglio Valle



In discussione anche due mozioni e diverse interrogazioni e interpellanze AOSTA. Sono una quarantina gli argomenti che il consiglio regionale della Valle d'Aosta discuterà mercoledì e giovedì prossimi, 7 e 8 marzo. Nell'elenco sono compresi un disegno di legge che modifica alcune normative in materia di turismo, sanità, politiche sociali e ambiente e una proposta di legge di CC-Mouv sulle nomine e le designazioni. All'ordine del giorno anche due mozioni e numerose interrogazioni e interpellanze. Anche in questa riunione si parlerà di Casinò, della quotazione in borsa di Cva e dell'aeroporto regionale. Scuola, violenza sulle donne, sanzioni alla Sitrasb, adaptations e regolamento sul gioco d'azzardo sono alcuni degli altri argomenti che saranno trattati nel corso dei due giorni. redazione