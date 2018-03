Elezioni, anche in Valle d'Aosta affluenza in continuo calo



La partecipazione al voto è leggermente inferiore al dato nazionale AOSTA. Uno dei tanti dati che emergono dal voto di ieri è il costante calo dell'affluenza che coinvolge anche la Valle d'Aosta. Ieri ha votato il 72,27% dei 99.547 valdostani elettori (dato riferito alla Camera), con il 73,8% di maschi e il 70,82% di femmine. Alle politiche del 2013 i votanti furono il 76,7% e cinque anni prima il 79,2%. Si votò anche nel 2006 e in quell'occasione più di otto valdostani su dieci, per la precisione l'83,45%, andò ai seggi per tracciare un segno sulla scheda elettorale. L'andamento negativo è confermato anche per il Senato. Ha votato il 72,4% dei 92.087 aventi diritto mentre nel 2013 votò il 77,1% e dieci anni fa il 79,5% degli elettori. Entrambi i dati sono leggermente inferiori all'affluenza nazionale. Per il Senato si è recato alle urne il 73,02% degli italiani e per la Camera il 72,90%. redazione