I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale



Approvati gli stanziamenti a favore di Comuni e Unité per 85 milioni di euro AOSTA. La Giunta regionale ha approvato oggi una bozza di Convenzione per l'utilizzo, da parte dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di graduatorie in corso di validità della Regione autonoma Valle d'Aosta ai fini dell'assunzione di personale. Il Governo ha inolstre stabilito di ripartire a favore dei Comuni i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 7 della l.r. 21/2017 (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale), per un importo di 83 milioni di euro, e di ripartire alle Unités des Communes valdôtaines i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione pari a 2 milioni di euro, sulla base delle percentuali che risultano dall'applicazione dei seguenti nove parametri specifici, legati alle caratteristiche dei Comuni appartenenti alle Unités des Communes Valdôtaines. Ai sensi della L.r. 11/1997, l'Esecutivo ha anche nominato Andrea Distrotti, membro del Consiglio di Amministrazione, e Francesco Trifone, Presidente del collegio sindacale della società S.I.T. VALLEE soc. cons. a.r.l. Su proposta dell'assessore alle Attività produttive è stato approvato il calendario delle manifestazioni estive di artigianato di tradizione: la 65ª Mostra-Concorso avrà luogo dal 21 al 29 luglio 2018; l'Atelier des Métiers dal 2 al 5 agosto 2018 e la 50ª Foire d'été il 4 agosto 2018, impegnando complessivamente 284.193 euro. Su proposta dell'assessore all'Istruzione e Cultura la Giunta ha stabilito la composizione della commissione di valutazione dei progetti di edilizia scolastica che supporta la Sovraintendenza agli Studi nel rilascio di pareri in merito ai progetti di edilizia scolastica. La Giunta regionale, di concerto tra l'assessorato dell'Istruzione e cultura e la Presidenza della Regione, ha inoltre approvato la collaborazione tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Manta (CN) per la realizzazione di una mostra dedicata ad alcuni scultori valdostani, in programma dal 24 marzo al 1° maggio 2018 presso la sede espositiva della Chiesa di Santa Maria del Monastero, organizzata in concomitanza delle giornate di primavera del Fondo Ambiente Italiano. Per quanto riguarda l'assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali sono stati approvati i criteri e le modalità per l'applicazione dell'art. 20 (Progetti) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia). Per l'assessorato alle Opere pubbliche, l'Esecutivo regionale ha stabilito in 12.341.580 euro l'ammontare della quota di risorse da destinare al finanziamento delle domande di mutuo presentate e ammesse a beneficio dopo il 1° novembre 2017, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 - titolo IV (Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia). Infine su proposta dell'assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti la Giunta regionale ha approvato il piano operativo annuale (POA) per l'anno 2018 dell'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo. redazione