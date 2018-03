"Clima poco sereno": Ferrero e Cognetta lasciano il gruppo M5s

I consiglieri regionali passano al gruppo misto. "Decisione maturata da tempo"



AOSTA. Stefano Ferrero e Roberto Cognetta lasciano il gruppo del Movimento 5 stelle e passano al gruppo Misto. I due consiglieri regionali lo annunciano in una nota all'indomani dei risultati elettorali positivi per il movimento.

«La decisione, maturata da tempo - dicono Cognetta e Ferrero (nella foto in una conferenza stampa di alcuni anni fa) in una nota congiunta -, è comunicata solamente oggi in quanto, per correttezza politica, non si è voluto danneggiare il Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale».

«Pur esprimendo soddisfazione, anche se solo parziale visto il risultato al Senato, per l'obiettivo conseguito nelle ultime elezioni politiche al quale riteniamo di aver dato un contributo concreto con l'attività svolta in Consiglio regionale - continuano i due consiglieri regionali -, siamo convinti che attualmente non vi siano le condizioni di indispensabile serenità all'interno dei gruppi di attivisti valdostani per esprimere un'azione sufficientemente efficace per le prossime elezioni regionali», si legge in una nota.

«Amareggiati per un clima per nulla sereno e poco costruttivo all'interno dei gruppi regionali - aggiungono -, ringraziamo tutti i valdostani che ci hanno sostenuti in questi anni di duro impegno. Lasciamo un Movimento in piena salute e vigore, convinti che alla logica del salire sul carro del vincitore sia da preferire la coerenza e lo spirito di sacrificio.»

M.C.