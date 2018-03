Movimento 5 stelle, se ne va anche Voulaz. "Contro di me accuse denigranti"



"Non intendo aspettare di essere cacciato; Movimento ormai lontano dai valori fondanti" AOSTA. Il Movimento 5 stelle della Valle d'Aosta perde un altro pezzo. Manuel Voulaz, organizer del Meetup Bassa Valle, annuncia oggi la fuoriuscita dal movimento spiegando che su di lui «pendono ormai numerose e insistenti richieste di allontanamento, provenienti non solo da alcuni attivist, ma anche dai consiglieri comunali di Aosta e dai candidati (ed eletta) alle elezioni politiche. Non intendo aspettare di essere cacciato - aggiunge -, preferisco andarmene con le mie gambe». «Nel corso dell'ultimo anno - accusa Voulaz - sono state prodotte contro di me una serie di attacchi e di accuse, continuative e denigranti non solo del mio lavoro da attivista, ma anche della mia persona e delle persone a me vicine. Nel luglio dello scorso anno, fu addirittura scritto, firmato e letto alla presenza di Ivan Della Valle (sì, proprio lui) un documento contro di me e contro l'attività del Meetup Bassa Valle di cui sono organizer. Documento - continua - di cui ho richiesto copia numerose volte, ma che sembra misteriosamente scomparso». Voulaz punta il dito anche contro «gli apparati nazionali del MoVimento» che «non hanno mai assunto una posizione netta a riguardo, quindi non è mai stato impossibile fare chiarezza e trovare un punto di incontro». Ora, conclude, «ci sarà la sfida, importantissima, delle elezioni regionali, ma risulta evidente che non vi è più posto per me in una eventuale lista del MoVimento 5 Stelle, ormai così lontano da quei valori fondanti a cui avevo deciso di aderire». Ieri hanno annunciato l'uscita dal gruppo del M5s i due consiglieri regionali Cognetta e Ferrero. M.C.