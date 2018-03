Uv, "rielezione Lanièce conferma bontà del lavoro svolto"



Il Comité fédéral del movimento riunito ieri per esaminare il risultato elettorale AOSTA. «La presenza del senatore Lanièce nel parlamento italiano sarà ancora determinante per far sentire la voce della comunità valdostana e per rappresentarne le esigenze». E' quanto si legge in una nota diffusa dopo la riunione di ieri sera del Comité fédéral dell'Union Valdôtaine incentrata sui risultati del voto del 4 marzo scorso. La rielezione di Lanièce «conferma la fiducia in lui e verso il buon lavoro svolto a Roma nell'ultima legislatura». Il Conseil fédéral poi ringrazia Alessia Favre, candidata alla Camera, «per il suo impegno» e «le elettrici e gli elettori per aver sostenuyo con il loro voto il progetto autonomista della lista Vallée d'Aoste». Lanièce è stato confermato per un secondo mandato con 15.958 voti pari al 25,76 per cento. La sua candidatura era sostenuta da Uv, Uvp, Pd ed Epav. redazione