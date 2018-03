Giudice di pace, on line la procedura per le nuove nomine



Per l'ufficio di Aosta previsti due posti AOSTA. Fino al 15 marzo è possibile presentare domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace. Per l'Ufficio di Aosta sono disponibili due posti ed è richiesta la conoscenza della lingua francese. La procedura va effettuata in via esclusivamente telematica attraverso il sito del Consiglio Superiore della Magistratura, nella sezione dedicata alle procedure concorsuali relative alla magistratura onoraria. Le graduatorie saranno disponibili dopo il 15 marzo. redazione