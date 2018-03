Andrea Rosset esce dall'Uvp: "sono venuti a mancare i valori fondanti"

"Mi allontano, non scappo". Lascia anche il capogruppo dell'Uvp Fabbri - diretta streaming

AOSTA. L'eco delle elezioni del 4 marzo scorso si fa sentire in Consiglio regionale. Questa mattina Andrea Rosset ha annunciato l'uscita dal gruppo dell'Uvp e l'ingresso nel Misto.

«Oggi mi allontano, non scappo», ha detto. «Lo dico con l'augurio che questa scelta induca riflessioni profonde e non processi sommari e battute di spirito. Questi sono stati anni fatti di momenti esaltanti e anche di momenti difficili (penso al 10 marzo 2017). Non porto rancore né condurrò polemiche personali, ma - ha continuato - non devo chiedere scusa a nessuno. Mi assumo tutte le responsabilità di questa mia scelta».

Nel suo intervento l'ex presidente del Consiglio Valle (dato come probabile candidato deputato ma poi sostituito da Alessia Favre, non eletta) ha criticato fortemente l'Uvp. «Il nostro era nato come un progetto di ricostruzione unionista, un progetto politico progressista - ha detto - e voleva rappresentare il cambiamento», tuttavia «in quest'ultimo periodo sono venute a mancare la sensibilità, l'umanità e la lealtà. Sono mancate sincerità e trasparenza e abbiamo dovuto subire e accettare imposizioni, non entro nel merito, di altre forze politiche. Sono venuti a mancare valori per me fondamentali. La mia non è un'accusa - ha voluto precisare - bensì una semplice constatazione».

Sempre nel gruppo dell'Uvp, Nello Fabbri ha annunciato le dimissioni da capogruppo. «Ultimamente mi sono sfuggiti molti passaggi e ciò mi ha convinto che non possiedo la capacità di interpretare i momenti politici che un capogruppo dovrebbe avere - ha dichiarato -. Questa mancanza di finezza di interpretazione delle varie situazioni mi ha messo a disagio. Per evitare il ripetersi in futuro di tale spiacevole situazione e di fraintendimenti, rassegno le dimissioni da capogruppo. Sono solo ed esclusivamente motivi personali. Questo non implica che non condivida, come ho sempre sostenuto, il progetto di riforndazione delle forze autonomiste specialmente in questo momento».

E.G.