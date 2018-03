Ipotesi raffica di dimissioni in Consiglio regionale



Dopo i sequestri della Corte dei conti per i finanziamenti al Casinò AOSTA. Il Consiglio regionale è nel caos dopo la notizia di questa mattina dei sequestri cautelativi della Corte dei conti di beni e conti correnti intestati diversi consiglieri e assessori nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti regionali al Casinò. Appreso delle notifiche, questa mattina numerosi consiglieri sono usciti dall'aula e i lavori sono stati sospesi. La ripresa è stata annunciata alle 15.30, ma sta circolando l'ipotesi che possano essere presentate dimissioni in massa per chiudere in anticipo di un paio di mesi la legislatura. Servirebbero 18 dimissioni per far "cadere" il Consiglio. M.C.