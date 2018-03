Si voterà il 20 maggio per le elezioni regionali



Il consiglio regionale rinviato di una settimana dopo la notizia dei sequestri della Corte dei Conti - VIDEO

AOSTA. Il consiglio regionale riprenderà la prossima settimana da dove è stato sospeso questa mattina dopo la notizia dei sequestri di beni e conti correnti da parte della Corte dei Conti per i 21 indagati sui finanziamenti al Casinò, compresi componenti attuali dell'assemblea regionale. La decisione è stata presa nel pomeriggio. Rientrata l'ipotesi di dimissioni, la seduta è ripresa verso le 16.30 per l'annuncio del presidente del Consiglio, Joel Farcoz: «A seguito dei fatti sopravvenuti la conferenza dei capigruppo ha deciso di rinviare tutto ad una seduta il 15 di marzo rinviando tutti i punti all'ordine del giorno. La conferenza ha altresì deliberato la convocazione di un consiglio ordinario il 27/28 marzo». Mentre Farcoz comunicava il rinvio, il presidente della Regione Laurent Viérin ha annunciato che è stata definita la data delle elezioni regionali: saranno il 20 maggio 2018, insieme alle comunali di Valtournenche. redazione