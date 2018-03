M5s, gli attivisti di Bassa e Media Valle ringraziano Cognetta e Ferrero



E al fondatore Voulaz esprimono "solidarietà" AOSTA. «Come associazione di cittadini, indipendente dagli schieramenti politici, abbiamo fiducia che la correttezza del vostro operato attuale e pregresso verrà dimostrata nelle sedi opportune, e ci auguriamo che, al di là delle questioni interne al Movimento Cinque Stelle, possiate proseguire il più possibile serenamente il vostro lavoro all'interno delle istituzioni in favore di tutta la comunità, a cui anche noi apparteniamo, fino alla naturale scadenza del vostro mandato». E' quanto si legge in un comunicato dei Meetup Media e Bassa Valle del M5s rivolto ai consiglieri regionali Roberto Cognetta e Stefano Ferrero, passati nei giorni scorsi dal movimento al gruppo Misto. Gli attivisti del Meetup rivolgono ai due consiglieri «un sentito ringraziamento per il sostegno morale e organizzativo ricevuto in ogni singola iniziativa comune intrapresa» e allo stesso tempo esprimono «solidarietà» al fondatore del Meetup, Manuel Voulaz, che ha lasciato il movimento. Di lui, si legge nella nota, «abbiamo potuto verificare più e più volte il suo impegno civile, il suo entusiasmo per la politica intesa nel suo significato più bello del termine, la sua inesauribile disponibilità a mettersi in gioco al di là e al di sopra dell'interesse personale». «Non vogliamo qui alimentare sterili polemiche - concludono gli attivisti -, ma solo affermare che continueremo con ancora maggiore determinazione il percorso intrapreso insieme: metterci in ascolto dei bisogni e delle speranze del nostro territorio e sentircene collettivamente responsabili; cercare ogni giorno di realizzare una piccola parte del grande progetto di renderlo migliore di come l'abbiamo trovato». M.C.