Chatrian (Alpe): mai condiviso scelte sul Casinò



"Abbiamo cercato di mettere in guarda sui rischi" AOSTA. «All'interno di questa intricata legislatura Alpe ha sempre fatto passi coerenti e netti. Riguardo alla questione Casinò abbiamo cercato di mettere in guardia sul rischio di certe scelte, da noi mai condivise». Lo scrive il capogruppo in consiglio regionale Albert Chatrian a proposito dell'indagine della Corte dei conti sui 140 milioni di euro di finanziamenti al Casinò de la Vallée che coinvolge 21 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali. «Abbiamo lanciato manifestazioni di allarme che, dopo mesi, per non dire anni, di approfondimento fatto dal nostro gruppo, abbiamo portato in Consiglio e in seconda Commissione», aggiunge Chatrian a nome anche dei colleghi Certan, Morelli e Roscio. «Un ultimo passaggio, doveroso, è un pensiero sulla questione correlata al maxi Sequestro che non ci vede coinvolti: Alpe non ha alcun interesse a speculare su una questione che comporta gravi ripercussioni umane e personali ben comprensibili». redazione