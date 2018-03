Scuola, l'assessore Rini: con sindacati confronto costruttivo



Discussi i finanziamenti per l'alternanza scuola-lavoro e le cattedre di tecnologia AOSTA. C'è «grande soddisfazione» da parte dell'assessore regionale dell'istruzione e cultura, Emily Rini, al termine dell'ultimo incontro con i rappresentanti sindacali della scuola valdostana per discutere delle istanze provenienti dal settore. Per l'assessore la trattativa sta procedendo favorevolmente e «ha dato i primi frutti a favore del mondo scolastico valdostano. Questo è un primo passo importante, direi fondamentale nell'ambito del tavolo di confronto avviato nelle settimane scorse, anche se - si legge in una nota -, proprio perché non sono mai stata avvezza a iniziative-spot e alla politica dei proclami, serietà e correttezza impongono che i risultati complessivi di questa trattativa (in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari contenuti nelle diverse manovre in corso) vengano poi spiegati nel dettaglio al termine dei lavori di questo tavolo aperto con le organizzazioni sindacali della scuola». L'ultimo incontro ha riguardato la questione dell'alternanza scuola-lavoro e dei 300mila euro da dividire tra gli istituti scolastici, ma si è parlato anche delle "cattedre di tecnologia" che partiranno il prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda le Adaptations «il confronto rimane aperto», afferma Rini. «E' dalle numerose esperienze positive maturate sia nel passato che nel corso di questo biennio di sperimentazione che bisogna ripartire. Ferma restando l'importanza dell'insegnamento della lingua francese, la riflessione è quanto mai aperta sulle modalità più idonee per l'insegnamento plurilingue». Il tavolo di confronto su questo tema proseguirà anche tenendo anche conto di quanto emergerà venerdì 16 marzo, giorno in cui è già stato convocato il Consiglio scolastico regionale. redazione