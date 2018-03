Firmato il decreto per le elezioni regionali il 20 maggio 2018



Il primo consiglio della 15a legislatura si riunirà il 26 giugno AOSTA. Il presidente della Regione Laurent Viérin ha firmato oggi il decreto di indizione delle elezioni regionali. Come anticipato la scorsa settimana la data scelta per il voto, concordata con le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, è quella di domenica 20 maggio 2018. Ciò significa che in questa XIV legislatura il Consiglio si riunirà ancora per sole due volte: la prima giovedì prossimo, così da recuperare la seduta della scorsa settimana interrotta dopo la notizia dei sequestri da parte della Corte dei conti, e poi martedì 27 e mercoledì 28 marzo. E' già anche definita la data della prima riunione della nuova assemblea: martedì 26 giugno 2018. Elezioni di Valtournenche In occasione della conferenza stampa di giunta di oggi, il presidente della Regione ha confermato che nella stessa data si svolgeranno le elezioni comunali di Valtournenche, attualmente commissariato. «L'intenzione - ha detto Viérin - è di accorpare le elezioni di Valtournenche con un emendamento che sarà presentato in Consiglio». Elena Giovinazzo