Approvata manovra da 40 milioni al bilancio della Regione



L'assessore Rini non vota: "serviva un'analisi con tutta la maggioranza" AOSTA. Oggi la giunta regionale ha approvato il ddl con la prima variazione al bilancio regionale, anticipata rispetto agli anni passati per via dell'imminente fine di legislatura. La delibera, ha detto il presidente della Regione Laurent Viérin in occasione della conferenza stampa dell'esecutivo, consente di «immettere risorse proprie in bilancio per portare avanti diverse questioni come ad esempio i cantieri forestali». L'importo si aggira sui 40 milioni di euro con risorse provenienti anche dalla società del Tunnel del Monte Bianco e da Finaosta, ha spiegato ancora Viérin. Sull'approvazione dell'atto tuttavia non c'è stata unanimità. Emily Rini (Uv), assessore all'istruzione e cultura, ha spiegato di non aver preso parte all'approvazione «semplicemente perché ritenevo e ritengo tuttora che fosse opportuna una preventiva e approfondita analisi del provvedimento, almeno con tutto il resto della maggioranza, considerati l'importanza e l'impatto insiti in tale atto». M.C.