Alternanza scuola-lavoro, la Regione rimborsa alle famiglie i costi della mensa



Stanziati 68mila euro anche per gli studenti pendolari che tornano a casa dopo le 15 AOSTA. La giunta regionale ha stanziato 68.000 Euro per rimborsare alle famiglie i costi sostenuti per il servizio mensa dagli studenti residenti in Valle d'Aosta coinvolti nei progetti di alternanza scuola-lavoro. Per l'anno scolastico 2017/2018 la delibera concede 3,50 euro a pasto, purché la spesa sostenuta dallo studente sia superiore, e prevede che il pagamento sia disposto solo a fronte di un rimborso minimo di 15 Euro. La richiesta può essere presentata dagli studenti con rientri pomeridiani previsti dall'alternanza scuola-lavoro ed anche dagli studenti pendolari che utilizzano i mezzi pubblici e non rientrano a casa prima delle ore 15. Spetta ora al dirigente della Struttura regionale competente emanare una circolare sulle modalità di rimborso. Il provvedimento è stato approvato tenendo conto del fatto che solo una parte di studenti delle scuole superiori regionali hanno la tessera sanitaria abilitata ai buoni pasto elettronici e che, allo stesso tempo, non tutti i comuni hanno locali convenzionati che li accettano. redazione