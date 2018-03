Centro destra Valle d'Aosta: uniti con Lega alle elezioni regionali



"Progetto condiviso per uscire dalle difficoltà economiche e sociali" AOSTA. Coalizione di centro destra e Lega Nord unite alle elezioni regionali di maggio: l'obiettivo, già preannunciato dopo il voto del 4 marzo, è ora confermato dal Coordinamento che riunisce Forza Italia, Fratelli d'Italia e Nuova Valle d'Aosta. Una delegazione dei tre partiti capeggiata dai candidati alle politiche Orlando Navarra ed Edoardo Melgara ha ricevuto l'incarico di «incontrare i rappresentanti della Lega VdA al fine di porre le basi per un progetto e un programma condiviso utile alla Valle D’Aosta per uscire dalle tremende difficoltà economiche e sociali nelle quali ci hanno portato decenni di scellerati governi autonomisti». All'ultima tornata elettorale, sottolinea la coalizione, «avrebbe potuto essere raggiunto un risultato storico con la elezione di due parlamentari valdostani di centro destra, se solo la Lega avesse accettato di unirsi» alle altre forze di centro destra. E.G.