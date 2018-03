Elezioni, la Lega risponde picche al centro destra



"Nostro progetto ci distingue da chi va solo in cerca di cariche" AOSTA. All'invito della coalizione di centro destra di unire le forze per le elezioni regionali, la Lega della Valle d'Aosta risponde con un netto "no". «La chiarezza è alla base del progetto politico della Lega Valle d'Aosta - afferma il partito - e distingue chi ama la politica da chi va in cerca solo di visibilità e cariche. La chiarezza, a nostro avviso, attualmente non è propria del cosiddetto Centrodestra valdostano. Un insieme questo, composto da forze che non condividono il progetto politico e l'afflato federalista della Lega e che vedono partecipi soggetti già abbondantemente protagonisti in negativo del recente passato politico valdostano». Il partito infine «ribadisce fermamente e definitivamente, ma senza arroganza o presunzione, che parteciperà da sola alle prossime elezioni regionali; certa di poter interpretare la sempre più forte richiesta dei valdostani di un cambiamento radicale del sistema politico regionale». redazione