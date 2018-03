Movimento Nuova VdA, dalla Lega dichiarazioni offensive



Il segretario Nardi punta il dito contro Spelgatti: "mira solo alla poltrona" AOSTA. Il Movimento Nuova Valle d'Aosta risponde alle affermazioni con cui la Lega ha respinto nei giorni scorsi l'invito della coalizione di Centrodestra ad unire le forze per le elezioni regionali di maggio. Gli «ingiustificati attacchi personali», afferma il segretario politico Luigi Nardi di Movimento Nuova VdA, «squalificano la Lega agli occhi dei suoi più attenti elettori per le inappropriate ed offensive dichiarazioni fatte ai componenti del Centro Destra Valdostano». Il riferimento è alle accuse di poca chiarezza fatte dalla Lega proprio contro il centrodestra. Per il segretario Nardi la Lega in Valle d'Aosta è «rappresentata da persona non propriamente esempio di coerenza politica e cioè da Nicoletta Spelgatti, candidata nel 2013 in Stella Alpina, non è portatrice di alcun progetto innovativo, alternativo e credibile che non sia il miraggio della poltrona». «Solo chi ha una visione riduttiva e miope della politica - riprende Nardi - può pensare di proporre ai valdostani, nel deteriorato contesto storico attuale, il risibile ed irresponsabile progetto di collocarsi all'opposizione di qualsiasi maggioranza esca dalle urne», aggiunge il segretario. La Lega, conclude, «si assume la responsabilità di aver sprecato l'occasione storica di ottenere per la prima volta la vittoria per governare la regione».