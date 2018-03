Guichardaz, "bon de chauffage sarà erogato entro fine anno"



L'assessore afferma che le risorse, azzerate con la variazione di bilancio, saranno reperite nel 2° semestre dell'anno AOSTA. Il bon de chauffage «sarà regolarmente erogato entro la fine dell'anno». Lo ha affermato questa mattina in consiglio regionale l'assessore alle attività produttive, Jean-Pierre Guichardaz, a proposito della manovra di bilancio approvata in settimana dall'esecutivo. Le risorse economiche necessarie all'erogazione del contributo alle famiglie «saranno reperite nella seconda parte dell'anno. Il capitolo di spesa non è stato abolito, bensì sospeso», ha precisato. Nel ddl di variazione al bilancio che l'aula discuterà prima della fine della legislatura è riportato che «per il triennio 2018/2020, l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), resta sospesa». Il relativo finanziamento previsto dalla Finanziaria è azzerato con l'abrogazione dell'articolo di legge che stanzia 4 milioni di euro a partire dall'anno in corso. E.G.