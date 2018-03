Bon de chauffage, Guichardaz annuncia emendamento per ripristinarlo



Il ddl di variazione del bilancio sospende il contributo per tre anni AOSTA. «Ho deciso in totale autonomia di ridimensionare la legge sulla "mobilità sostenibile", trasferendo sul "bon de chauffage", tramite emendamento, buona parte del plafond a disposizione». Lo annuncia su Facebook l'assessore regionale alle Attività produttive, Jean-Pierre Guichardaz, a proposito della sospensione per tre anni del contributo per le spese di riscaldamento disposto con la manovra di bilancio approvata lunedì. Il disegno di legge sposta circa 100 milioni di euro da vari capitoli del bilancio per l'accantonamento chiesto dallo Stato nel 2018 (contro cui la Regione ha presentato ricorso). Si tratta, ha commentato Guichardaz, di «un segnale» della «volontà di mantenere aperti due provvedimenti essenziali per i cittadini valdostani». redazione