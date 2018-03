Bon de chauffage, "apprezzamento" di Alpe per annuncio Guichardaz



"Importante mantenere contributi e legge sulla mobilità sostenibile" AOSTA. L'annuncio dell'assessore alle attività produttive Jean-Pierre Guichardaz di un emendamento per mantenere il bon de chauffage è «il segno che l dibattito e le sollecitazioni in Consiglio servono a trovare delle sintesi che vanno a beneficio della comunità». Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del gruppo Alpe dimostrando «apprezzamento» per la volontà, espressa dall'assessore, di mantenere allo stesso tempo il testo di legge sulla mobilità sostenibile. «Aspettiamo l'esame della variazione di bilancio per vedere come sarà attuata questa decisione - aggiungono - Per noi è importante che queste misure siano entrambe mantenute». redazione