Risposta Civica, "costruire aggregazione civica alternativa al sistema unionista"



Il movimento valuta alleanze con Alpe, Mouv, Pap, Gruppo consiliare Mouv-CC AOSTA. L'evoluzione del quadro politico in vista delle elezioni regionali di maggio «apre la strada ad una collaborazione fra le forze progressiste e di sinistra». Lo scrive Risposta Civica Valle d'Aosta riferendosi alle decisioni «di Alpe di non presentarsi alle regionali in coalizione con la Stella Alpina e dall'altro quella del Pd di staccarsi dalla coalizione con gli unionisti» che «cambiano notevolmente la geografia politica regionale». «Con Mouv, Alpe, e lo stesso Pd, se attuerà una svolta politica reale, bisogna ricostruire una collaborazione per evitare, alla Valle d'Aosta, la deriva rappresentata dalle forze emergenti della destra oppure il ritorno al disastroso passato rappresentato dagli unionisti», afferma Risposta Civica che dal canto suo nei giorni scorsi ha sentito la relazione della delegazione incaricata di vagliare possibili alleanze per il voto. «La delegazione - riferisce il movimento - si è confrontata con Alpe, Mouv, Pap, Gruppo consiliare Mouv-Coalition citoyenne, Gruppo 18, singole personalità. Dai colloqui sono emerse varie ipotesi di collaborazione da sviluppare e approfondire. C'è, in particolare, la disponibilità concreta di Pap a costruire insieme una vasta aggregazione civica alternativa al sistema di potere unionista e l'Assemblea ha dato mandato alla delegazione di proseguire nel progetto. E' stato sottolineato - conclude RC - che è indispensabile per la buona riuscita del progetto che si ricerchino ulteriori apporti». C.R.