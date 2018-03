Aosta, M5s contro il presidente del consiglio comunale Monteleone



"Dal PD atteggiamento di censura dopo la disfatta elettorale" AOSTA. «L'atteggiamento censorio di questo Partito Democratico agonizzante, dopo la disfatta elettorale del 4 marzo, sta danneggiando ulteriormente la città di Aosta arrivando addirittura a negare il dibattito finalizzato alla ricerca di soluzioni concrete a favore dei cittadini aostani». Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali del M5s, Luca Lotto e Patrizia Pradelli, commentando la mancata iscrizione all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di una loro mozione sulle zone di carico e scarico delle Ztl. «Il democratico Monteleone (Michele Monteleone presidente del consiglio comunale, ndr) ha negato la discussione in aula dell'iniziativa - si legge nella nota di Lotto e Pradelli - accampando la motivazione che il riordino delle zone Ztl è in corso, ma nella nostra iniziativa si chiedeva anche altro, si voleva trovare una soluzione per i fornitori e commercianti che operano in via Martinet individuando spazi gratuiti di carico/scarico». Secondo i due consiglieri quindi «continua l'attività di censura delle iniziative da discutere in Consiglio da parte del Presidente Michele Monteleone, nei confronti del MoVimento 5 stelle». redazione