Manovra di bilancio, Viérin: al lavoro per migliorarla



Partito l'iter in Commissione in attesa dell'esame dell'emendamento che salva il bon de chauffage AOSTA. La variazione di bilancio approvata la scorsa settimana dal governo regionale è un provvedimento migliorabile, un punto di partenza su cui lavorare per rispettare le richieste dello Stato. Lo ha spiegato il presidente della Regione, Laurent Viérin, in occasione dell'abituale conferenza stampa del lunedì della giunta. «In Consiglio - ha detto Viérin - avevamo invitato alla prudenza nel giudicare il provvedimento perché ogni manovra può essere modificata. In questa settimana lavoreremo per migliorare il provvedimento e i fondi da immettere in bilancio». Il ddl ha iniziato oggi l'iter in Commissione Affari generali. L'assessore Renzo Testolin ha illustrato i contenuti della manovra del valore di circa 100 milioni di euro tra tagli e maggiori entrate per rispettare gli accantonamenti chiesti dallo Stato per il contributo alla finanza pubblica. Mercoledì prossimo, ha riferito ancora Viérin, in Commissione arriveranno gli emendamenti. Uno dei più attesi è quello annunciato dall'assessore alle Attività produttive Jean-Pierre Guichardaz per mantenere il bon de chauffage. L'attuale versione del testo infatti sospende per tre anni il contributo e ne azzera il finanziamento disposto con l'ultima finanziaria mentre l'assessore ha proposto di mantenere la voce di bilancio e di dirottare i tagli sulla legge per la mobilità sostenibile. Servirà un «lavoro congiunto», ha detto ancora Viérin, per migliorare e rivedere la manovra dove necessario. Elena Giovinazzo