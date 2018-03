Le président Viérin à Bruxelles pour le futur de la politique de cohésion des Régions



Le président va signer deux documents fondamentaux pour le développement des Régions BRUXELLES. Le président Laurent Viérin sera demain à Bruxelles pour signer deux documents fondamentaux en matière de politique de cohésion européenne, à laquelle la Vallée d’Aoste a participé activement, en œuvrant au cours de ces derniers mois afin que les exigences et les particularités des zones de montagne soient prises en compte. Les deux documents ont été approuvés par le Gouvernement régional qui a chargé le président Viérin de signer les deux accords. L’un vise à présenter la position de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée sur l’avenir de la politique de cohésion, l’autre a pour objectif l’adhésion de la Vallée d’Aoste au document de Cohésion Alliance dont le Comité des Régions s’est fait le promoteur. Avec ces document – déclare le président de la Région Laurent Viérin - les Régions de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée proposent une politique de cohésion après 2020 plus ambitieuse et plus simple, basée sur des principes tels que le renforcement de la coopération territoriale et des stratégies macrorégionales dans la future politique de cohésion, la simplification de l’utilisation conjointe des programmes régionaux au sein de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée, et ce, pour favoriser les investissements communs et la simplification de la mise en œuvre de la politique de cohésion, notamment en matière d'aides d’État, d'orientation sur les résultats et d'application généralisée du principe de proportionnalité dans les contrôles. Mais les Régions soulignent ainsi la nécessité d’une meilleure prise en compte des disparités infrarégionales et des zones de montagne. redaction