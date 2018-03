Manovra bilancio, ok in Commissione al nuovo testo con emendamenti



Bon de chauffage ripristinato ma tagliato il finanziamento AOSTA. La Commissione Affari generali ha dato parere favorevole al nuovo testo della manovra di bilancio regionale approvata nei giorni scorsi dal governo valdostano. Come anticipato, il ddl contiene alcuni emendamenti compreso quello (forse il più atteso) sul contributo alle spese per il riscaldamento domestico che avrebbe dovuto essere sospeso per i prossimi tre anni. Il bon de chauffage viene invece confermato e la spesa a disposizione per il triennio 2018/2020 «è rideterminata in euro 500.000 annui» contro i 4 milioni annui stabiliti dall'ultima finanziaria. Anche il piano straordinario di investimenti per i Comuni cambia: per il 2018 la spesa autorizzata è incrementata di 1,3 milioni di euro. Viene poi ridotta la spesa per la promozione degli investimenti prevista dall'ultima fiannziaria ed è aggiunto un articolo sulle cattedre di tecnologia nelle scuole medie e sul finanziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Nuove risorse sono recuperate dalle giacenze di alcuni fondi di rotazione, in particolare quello per le imprese industriali che perde 5,4 anziché 4,4 milioni di euro. Infine dai fondi per le politiche per la promozione della legalità e della sicurezza vengono sottratti 200.000 euro anziché 2 milioni. C.R.