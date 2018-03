Cognetta: Finaosta ha raggiunto limite indebitamento, governi hanno sperperato tutto



"Interventi per 371 milioni sono senza copertura finanziaria" AOSTA. La gestione speciale di Finaosta ha raggiunto il limite di esposizione e diverse grandi e piccole opere sono senza copertura finanziaria. Lo denuncia il consigliere regionale del gruppo misto Roberto Cognetta commentando l'audizione in II Commissione del direttore generale della società finanziaria regionale. «La situazione era nota da tempo - afferma Cognetta - perché Finaosta ha sempre rappresentato la situazione e oggi i vertici hanno ribadito chiaramente che il limite di esposizione è raggiunto e che non si può andare oltre». Il risultato, continua il consigliere, è che «per scuola e sanità, pilastri di ogni sviluppo che voglia dirsi sostenibile, non c'è più nulla: gli interventi programmati a suo tempo per 371 milioni di euro non hanno più la copertura finanziaria, come ad esempio la scuola di Tzamberlet, la scuola prefabbricata di Issogne, la messa in sicurezza del Liceo Bérard di Aosta, le apparecchiature sanitarie dell'USL, la riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale, il piano cultura con la riqualificazione de monumenti ecclesiastici e i musei, gli interventi di miglioramento fondiario e sulle strade regionali.» «I Governi regionali hanno sperperato tutto», accusa il consigliere. «Le maggioranze regionali che si sono susseguite hanno gestito le risorse senza fare i calcoli, dando priorità a richieste assurde, come gli ultimi 16 milioni di euro alla società Monterosa o i soldi al Casinò.» «Adesso - conclude - emerge chiaramente perché si vuole quotare in borsa la Compagnia Valdostana delle Acque: per fare cassa. Un altro disastro annunciato». Marco Camilli