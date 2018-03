Ferrero dopo l'uscita dal M5s pensa alla ricandidatura



Il consigliere sul suo sito web scrive: "è ora di voltare pagina" AOSTA. Stefano Ferrero, consigliere regionale ex Movimento 5 stelle, annuncia su internet l'intenzione di proseguire con il suo impegno in politica. «E' ora di andare avanti, di voltare pagina - scrive su stefanoferrero.net in vista delle elezioni regionali di maggio -. Possiamo farlo con l'aiuto di tutti i valdostani stanchi come me di questa situazione, i valdostani “puliti” che hanno voglia di impegnarsi con onestà, coerenza e passione per ricostruire la Valle d'Aosta, per fermare la discesa nel baratro. Uniamo le forze, insieme ce la faremo». Secondo Ferrero «c'è ancora una parte sana della politica fatta di persone vere, oneste, determinate che hanno a cuore il destino della Valle e che hanno bisogno dell’appoggio di quella grande parte di società civile valdostana ancora sana, integra e combattiva». «Io - conclude - sono pronto a fare la mia parte con le persone giuste e le mani libere». redazione