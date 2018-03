OSS, lunedì si riunisce il Comitato per le politiche contrattuali



In esame le linee di indirizzo esaminate da Regione, assessorato e Cpel AOSTA. Il Comitato per le politiche contrattuali si riunirà lunedì prossimo per discutere dell'inquadramento contrattuale degli operatori socio-sanitari del comparto unico regionale. La convocazione, spiega l'assessorato regionale della sanità, avviene dopo un incontro tra presidente della Regione, assessore e Cpel nel quale sono state definite le linee di indirizzo giuridiche ed economiche degli OSS. Lunedì il Comitato «emanerà un'apposita direttiva al Comitato per le relazioni sindacali, finalizzata alla risoluzione della questione arrivando quindi all'auspicata ridefinizione della problematica, volta alla valorizzazione delle figure professionali che operano in ambito socio-sanitario in favore dei servizi alla persona». redazione