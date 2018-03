I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale



Approvata una convenzione con Agenzia Italia Digitale per i servizi on line della P.A. AOSTA. La Giunta regionale oggi ha approvato i criteri e i requisiti per la chiamata in servizio temporaneo per le attività di soccorso tecnico urgente di personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'Esecutivo ha anche approvato la convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'adesione al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID). Si tratta di un sistema che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da pc, tablet e smartphone. Per la Regione si tratta di un'ulteriore evoluzione della Carta Vallée verso la Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi, attraverso la creazione di un'unica infrastruttura di autenticazione dei cittadini e delle imprese e di un servizio di supporto agli utilizzatori (contact-center) Su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, ai sensi della legge regionale 17/2016 è stato approvato a favore dell'Association Régionale Eleveurs Valdôtains un contributo di 750 mila euro per la realizzazione del programma 2018 relativo all'attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici degli animali e i relativi controlli funzionali. Ai sensi della L.r. 17/21993 e del regolamento n. 5 del 1998, il Governo regionale ha approvato il programma di identificazione del bestiame per il 2018 presentato dall'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV). Ai sensi della L.r. 17/2016, è stato concesso un aiuto a fondo perduto a favore dell'Association régionale amis de la batailles de reines per un importo pari a 130 mila euro per l'organizzazione delle attività relative al 2018. Su proposta dell'assessore alle Attività produttive di concenrto con l'assessore alla Sanità, è stato dato il via libera all'integrazione dell'Area tematica “Montagna Sostenibile” con il settore dell'attività “Salute umana”, nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta per il periodo 2014-2020, definendo un testo unico della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta 2014-2020. L'Esecutivo inoltre, sempre su proposta degli assessorati alle Attività Produttive e alla Sanità, ha approvato il regolamento del Comitato per l'Amministrazione del Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione e inserimento lavorativo delle persone disabili. Per quanto riguarda l'assessorato al bilancio, finanze e patrimonio, sono stati concessi contributi a Confidi Valle d'Aosta e a Valfidi per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro. Su proposta dell'assessore dell'istruzione e cultura il governo regionale ha adottato la deliberazione relativa all'accettazione, a titolo gratuito, della donazione di tre serie complete dei libri di produzione dell'Editore Musumeci, che andranno quindi a istituire all'interno dell'Amministrazione regionale il Fondo Musumeci, quale caratterizzazione e connotazione della storia, geografia e cultura della Valle d'Aosta nel suo insieme, attraverso 1300 pubblicazioni, in oltre 50 anni di produzione. D'intesa con l'assessore della sanità, salute e politiche sociali, è stata approvata l'adesione della Regione alla Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo “Light it up blue” (2 aprile 2018)e alla Giornata Internazionale contro l'omo-bi-transfobia (17 maggio 2018). Per l'assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, è stato deciso di proseguire con il Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica, attraverso misure di prevenzione finalizzate alla salvaguardia delle razze ovine autoctone, demandando all'Azienda USL della Valle d'Aosta l'attuazione di quanto previsto nel Piano e impegnando un importo complessivo di 35 mila euro. L'Esecutivo ha approvato inoltre le linee generali di indirizzo all'Azienda USL della Valle d'Aosta per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale finalizzata all'utilizzo delle risorse per la Dirigenza medica e veterinaria e SPTA e del Comparto. Il Governo regionale ha approvato le linee di indirizzo sulle modalità di erogazione dei presidi per la misurazione delle chetonemia e dei dispositivi di automonitoraggio che adottano il sistema FGM (flash glucose monitoring), che riguardano i pazienti minori affetti da Diabete Mellito Tipo 1, stabilendo che l'azienda USL della Valle d'Aosta dovrà definire i percorsi e i criteri organizzativi per l'erogazione dei presidi e dei momenti educativi specifici per i pazienti. Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio e trasporti sono stati aggiornati i requisiti minimi per il riconoscimento degli operatori e consorzi turistici, estendendo anche alle stazioni termali, oltre che alle piste di sci e agli impianti di risalita, la possibilità di caratterizzare alcuni Comuni come stazioni turistiche. redazione