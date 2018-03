Disabilità, approvato il regolamento del Comitato di gestione del fondo regionale



Ha compiti di programmazione e monitoraggio degli interventi di aiuto all'inserimento nel mondo del lavoro AOSTA. Con delibera approvata oggi il governo valdostano ha approvato il regolamento del Comitato per l'amministrazione del fondo regionale per l'occupazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. «Il Comitato - spiega l'Amministrazione regionale - ha il compito di programmare le attività del fondo, l'assegnazione ed l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento». Altro suo compito è quello di coordinare il monitoraggio delle iniziative finanziate e dei risultati conseguiti. Sempre il Comitato può inoltre proporre «l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi». Ogni anno approva una relazione consuntiva per fare un bilancio degli interventi realizzati, dei loro esiti e in generale dell'andamento della spesa. E.G.