La manovra di bilancio all'esame del Consiglio Valle



Oggi e domani in calendario l'ultima seduta della legislatura - diretta streaming AOSTA. Inizia oggi alle ore 9 l'ultimo Consiglio regionale della legislatura. Sono una trentina gli argomenti all'esame dell'aula tra cui la contestata manovra di bilancio, emendata in Commissione, che recupera i 99 milioni di euro chiesti dallo Stato per il contributo alla finanza pubblica. In discussione ci sono inoltre il nuovo Statuto di Finaosta, la nuova disciplina dell'Arpa Valle d'Aosta, tre relazioni della sezione regionale della Corte dei Conti riferite al 2016 sulla copertura finanziaria delle leggi, sulla gestione dei fondi comunitari e sul servizio sanitario regionale. All'ordine del giorno sono iscritte anche una proposta di legge di Alpe sull'incompatibilità con la carica di consigliere regionale, una mozione sempre di Alpe sulla violenza su donne e minori e diverse interpellanze e interrogazioni. redazione