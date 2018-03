Proposta per scindere presidenze UniVdA e Forte di Bard con carica di consigliere regionale



La proposta di legge sarà discussa tra oggi e domani AOSTA. Rendere incompatibile la carica di consigliere regionale con quelle di presidente del consiglio dell'Università della Valle d'Aosta e di presidente del Cda dell'associazione Forte di Bard: lo chiede una proposta di legge presentata dal gruppo Alpe che sarà votata tra oggi e domani. Il cumulo delle cariche, è scritto nelle premesse della proposta, «può generare conflitti di interesse, dal momento che le fonti di finanziamento sia dell'Università della Valle d'Aosta che dell'Associazione Forte di Bard sono costituite anche da finanziamenti e contributi della Regione. La modifica si rende, inoltre, necessaria in quanto si ritiene, in ogni caso, inopportuno che i rappresentanti della collettività regionale in Consiglio rivestano cariche apicali in consigli di amministrazione». La proposta di legge, è ancora scritto, «potrà essere sottoposta a eventuale referendum confermativo». Ad oggi entrambe le cariche sono assunte automaticamente dal presidente della Regione. E.G.