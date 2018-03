Inchiesta finanziamenti al Casinò, Viérin: "nessun atto notificato alla Regione"



Discussa un'interrogazione sulla possibilità che l'Amministrazione si costituisca parte civile nell'eventuale processo AOSTA. «L'Amministrazione regionale sta seguendo l'evoluzione della questione e ad oggi nessun atto ci è stato notificato». Lo ha affermato il presidente della Regione, Laurent Viérin, rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata del consigliere Roberto Cognetta (gruppo misto ) sulla possibilità che la Regione si costituisca parte civile nell'ambito dell'inchiesta della procura di Aosta sui finanziamenti al Casinò di Saint-Vincent. «Il momento utile per costituirsi - ha detto Viérin - è l'udienza preliminare ed in quel momento l'Amministrazione regionale avrà gli elementi per assumere le decisioni conseguenti alla tutela della sua posizione nel caso in cui i suoi interessi fossero in qualche modo lesi». L'interrogazione di Cognetta nasce dalle dichiarazioni dell'amministratore unico della casa da gioco, Giulio Di Matteo, che ha annunciato di volersi costituire parte civile se l'inchiesta sfocerà in processo. Le indagini oggi coinvolgono gli ex amministratori della casa da gioco, i membri del collegio sindacale e gli ex assessori Rollandin, Baccega e Perron per le ipotesi, a vario titolo, di truffa e falso in bilancio. redazione