La Regione ricorre al Consiglio di Stato contro sentenza su Rubbo



Dopo che il Tar ha annullato la nomina dell'ormai ex direttore generale dell'Azienda Usl AOSTA. L'Amministrazione regionale intende ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza con cui il Tar della Valle d'Aosta ha annullato la nomina di Igor Rubbo a direttore generale dell'Azienda Usl. L'azienda attualmente è guidata da Angelo Michele Pescarmona, nominato commissario dalla giunta regionale a seguito della sentenza dei giudici amministrativi. Per la nomina del successore di Rubbo, ha fatto sapere oggi l'assessore alla sanità Luigi Bertschy, «si aspetterà la fissazione della data dell'udienza per poter fare le valutazioni su come procedere». M.C.