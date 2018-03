Sci, approvata la legge di finanziamento dei comprensori sovralocali



Ne beneficiano Cervinia, La Thuile e Courmayeur grazie a contributi per lo sviluppo delle infrastrutture sportive AOSTA. Con uno degli ultimi voti di questa legislatura il consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità (senza i gruppi di opposizione, non presenti in aula), il ddl di finanziamento dello sviluppo delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari. Il provvedimento coinvolge i comprensori di Cervinia, La Thuile e Courmayeur Mont Blanc Funivie (e in futuro forse il Monterosa), tutti di categoria "sovralocale" e quindi non finanziati dalla legge già esistente che si limita ai comprensori più piccoli con aiuti che possono raggiungere il 70%. La nuova legge inoltre assimila un regolamento Ue del 2014 che riguarda lo sci di discesa. I fondi per il finanziamento provengono in parte dai fondi di rotazione attualmente disponibili (6.1 milioni di euro) e, per i mutui, dai rientri previsti sul medesimo fondo in 1,7 milioni di euro all'anno. Alla legge seguirà una deliberazione attuativa che dovrà definire le modalità di istruttoria e altre questioni più tecniche. redazione