Il PD correrà da solo alle elezioni regionali di maggio

AOSTA. Alle elezioni regionali del 20 maggio 2018 il Partito Democratico della Valle d'Aosta si presenterà da solo. In tal senso ha deciso la direzione regionale del partito riunita lo scorso mercoledì sera per discutere la strategia da adottare in vista del voto.

«Tale indicazione - fa sapere il PD - è stata accolta dalla direzione attraverso un voto a maggioranza di un ordine del giorno, che verrà presentato alla prossima assemblea del partito, che si terrà indicativamente il 7 aprile prossimo. Nella stessa data si terrà una conferenza programmatica attraverso la quale verrà definito il programma della lista PD da proporre agli elettori in occasione delle prossime elezioni regionali».

La decisione di non aderire a coalizioni è maturata «attraverso una plurale e democratica discussione interna - afferma il partito -. Le presunte spaccature interne al Partito, conseguenti al dibattito interno, non sono altro che il segno di un vivace confronto di diverse sensibilità. Il confronto, così come la capacità di prendere decisioni anche a maggioranza sono entrambe prerogative di un partito che voglia dirsi democratico».

redazione