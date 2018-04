Elezioni, Bertin e Padovani costituiscono il gruppo Impegno Civico

AOSTA. I consiglieri regionali del gruppo misto Albert Bertin (ex Alpe) ed Andrea Padovani (eletto nella lista del PD) hanno costituito oggi un nuovo gruppo consiliare, Impegno Civico, per permettere alla corrispondente lista di presentarsi alle elezioni regionali del 20 maggio «senza dover passare per la raccolta firme». Lo dichiarano gli stessi due consiglieri.

«Constatate le grandi difficoltà - spiegano - che stanno emergendo nella raccolta di firme derivanti dall'accavallarsi in poco tempo di più appuntamenti elettorali e dal numero elevato di formazioni politiche intenzionate a partecipare alle prossime elezioni regionali, nonché dall'alto numero di firme richieste, ci è pervenuta la richiesta di costituzione di un gruppo consiliare».

Bertin e Padovani si uniscono «alle sollecitazioni espresse da più parti al fine di permettere alle liste intenzionate a presentarsi di poterlo fare».

C.R.