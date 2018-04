Consultazioni governo, secondo giorno di colloqui con Mattarella

ROMA. Secondo giorno di consultazioni oggi al Quirinale per il presidente della Repubblica in vista dell'affidamento dell'incarico per formare il nuovo governo.

Questa mattina Mattarella ha ascoltato le indicazioni dei gruppi della Camera e del Senato del Partito Democratico, di Forza Italia e della Lega e oggi pomeriggio, alle ore 16.30, sarà la volta del Movimento 5 stelle. A rappresentare i parlamentari pentastellati, inclusa la deputata Elisa Tripodi della Valle d'Aosta, sono i presidenti dei due gruppi parlamentari Danilo Toninelli (Senato) e Giulia Grillo (Camera) accompagnati da Luigi Di Maio.

Ieri c'è stato il colloquio con il gruppo Per le Autonomie. La delegazione con il vice presidente Albert Lanièce ha posto la difesa delle minoranze e l'attenzione all'Europa alla base dell'eventuale dialogo con il futuro presidente del consiglio incaricato.

E.G.