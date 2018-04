Elezioni regionali, Di Maio ad Aosta per il Firma Day

AOSTA. Il candidato premier Luigi Di Maio sarà in Valle d'Aosta per il Firma Day di domenica prossima, 8 aprile. Il capo del Movimento 5 stelle torna nella nostra regione a pochi mesi dall'incontro che ha preceduto elezioni politiche e sarà presente dalle 10.30 alle 12 ai banchetti di raccolta firme di piazza Chanoux, ad Aosta, per incontrare gli elettori valdostani.

Gli attivisti del movimento si dicono «orgogliosi di un portavoce che, nonostante i numerosi e gravosi impegni che lo vedono al centro della scena politica attuale, porta il suo contributo di presenza e sostegno agli attivisti valdostani che instacabilmente e con grande senso di responsabilità stanno raccogliendo le firme necessarie a garantire la partecipazione all’imminente agone elettorale».

Al Firma Day parteciperanno anche altri esponenti del M5s tra cui Paolo Nicolò Romano, la senatrice Susy Matrisciano, il senatore Alberto Airola e la deputata valdostana Elisa Tripodi che «parlerà ai cittadini di problematiche locali e nazionali ma anche dell’impegno che i portavoce del MoVimento si sono assunti nel rispondere alle responsabilità di cui sono stati investiti».

C.R.