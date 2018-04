Vitalizi, Cognetta: rispettare legge su pubblicazione elenchi

AOSTA. «La pubblicazione dei vitalizi degli ex Consiglieri regionali rimarrà lettera morta?». Lo chiede il consigliere regionale Roberto Cognetta (gruppo misto) due mesi dopo l'approvazione della legge che ha cambiato il sistema previdenziale dei componenti dell'assemblea valdostana.

Cognetta ricorda di non aver votato la norma «perché la ritenevo totalmente insoddisfacente», ma che comunque «la questione della pubblicazione degli elenchi dei percettori dei vitalizi rimane un punto irrinunciabile: i fondi pubblici devono essere gestiti in maniera trasparente e i cittadini hanno il diritto di sapere chiaramente come e a chi sono destinate le risorse pubbliche. Chiedo quindi al Presidente (del consiglio regionale Joël Farcoz, ndr): quando saranno pubblicati gli elenchi? Nel caso non avesse intenzione di farlo - conclude Cognetta -, ci penserò io a pubblicarli, perché la legge è in vigore e va rispettata».

M.C.