Elezioni, Potere al Popolo VdA inizia la raccolta firme

AOSTA. Domani, 7 aprile, la lista Potere al Popolo Valle d'Aosta allestirà il gazebo per la raccolta delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni regionali di maggio. Si potrà firmare ad Aosta, in via Aubert (angolo biblioteca), dalle 16 alle 18.30 e sarà presente un notaio per certificare le operazioni.

Il movimento ha intanto chiuso la lista con 18 candidati e, per poter raccogliere le firme necessarie, «si appella ai sinceri cittadini democratici, che hanno capito quanto sia nefasta questa legge elettorale, a venire a sottoscrivere la lista presso i propri banchetti e presso gli uffici elettorali del proprio comune».

Il partito chiede inoltre «a tutti i sindaci della regione, ed in particolare a quello di Aosta, di agevolare il più possibile l’ingresso al rispettivo ufficio elettorale disponendo, per esempio, entrate eccezionali e provvisorie più vicine alle piazze e alle vie pedonali».

redazione