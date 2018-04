Il Consiglio Valle risponde a Cognetta sui vitalizi: lavoro in fase di ultimazione

AOSTA. L'ufficio stampa del Consiglio regionale interviene con una nota per rispondere all'invito di Roberto Cognetta a pubblicare l'elenco dei vitalizi come previsto dalla legge recentemente approvata.

«Si ricorda che la legge prevede che le modalità di pubblicazione siano stabilite dall'Ufficio di Presidenza - si legge nel comunicato -. Sin dall'approvazione della norma, è stato dato mandato agli uffici di predisporre gli elenchi e le tabelle contenenti tutti i dati previsti per la pubblicazione. Dati complessi da organizzare e che vanno strutturati secondo le modalità indicate dalla legge. Il lavoro è in fase di ultimazione - afferma infine la nota - e appena completato sarà premura dell'Ufficio di Presidenza di darne immediata pubblicazione».

