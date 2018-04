Anche ad Aosta la raccolta firme per reinserire l'insularità in Costituzione

AOSTA. Apre anche ad Aosta la raccolta firme per reinserire il principio di insularità nella Costituzione italiana. Oggi, sabato, fino alle ore 16 sarà possibile firmare per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare recandosi al gazebo in piazza Chanoux, all'angolo con via Conseil des Commis.

L'europarlamentare Stefano Maullu spiega le motivazioni alla base dell'iniziativa: «L'eliminazione del riferimento alle Isole e al principio di Insularità ha rappresentato un grave danno per tuttigli isolani, per la Sardegna, per i Sardi e per chi ha dovuto abbandonare l'Isola e vuole vedersi garantito il diritto a poterci tornare a condizioni e prezzi sostenibili. Oggi - continua Maullu - quella per il reinserimento del principio di Insularità in Costituzione è una battaglia che vede in prima linea tutti i Sardi e non solo, una battaglia di giustizia e civiltà».

La raccolta firme potrà proseguire per i prossimi sei mesi. L'obiettivo è raggiungere la quota di 50.000 firme.

E.G.